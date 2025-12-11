В Польше по запросу Украины арестовали сотрудника Эрмитажа, петербургского археолога Александра Бутягина. Его обвиняют в незаконных раскопках в Крыму

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали в Варшаве российского ученого, сотрудника Эрмитажа Александра Б., сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на источники. По ее информации, ученого задержали еще на прошлой неделе.

В Варшаве Александр был проездом из Нидерландов. Он читал лекции в Европе и направлялся в одну из балканских стран. Россиянина допросили в окружной прокуратуре в Варшаве. Он отказался давать объяснения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил задержанного под арест на 40 дней.

RMF пишет, что ученого задержали по запросу Украины, которая обвиняет его в незаконных археологических раскопках в оккупированном Крыму. В ноябре 2024 года Служба безопасности Украины сообщала, что «собрала доказательную базу» на гражданина России, «разграбляющего украинское культурное наследие». СБУ утверждала, что речь идет о заведующем сектором археологии Эрмитажа, его имя не называлось. «Европейская правда» предполагает, что речь идет об ученом Александре Бутягине.

Согласно публикации RMF, украинская сторона направит в Польшу официальный запрос об экстрадиции задержанного. Решение о выдаче будет принимать польский суд. По данным радиостанции, информация о задержании ученого передана в российское дипломатическое представительство.

Александр Бутягин окончил кафедру археологии исторического факультета СПбГУ в 1993 году. Тогда же поступил на работу в Государственный Эрмитаж, где работает на должности заведующего сектором Античной археологии Северного Причерноморья. «Фонтанка» пишет, что Бутягин — популяризатор истории и науки, «обладающий большой популярностью: он активный лектор, неформально и увлекательно рассказывающий об искусстве и мифологии Древней Греции и Египта». Он также является куратором выставок. Одна из последних его работ — выставка «Посмотри в глаза чудовищ. Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители».

Согласно пресс-релизу СБУ, в 2014 году сотрудник Эрмитажа (предположительно, Бутягин) возглавлял экспедицию в Крыму и «более 10 лет проводит незаконные раскопки на объекте культурного наследия Украины», в том числе на территории археологического комплекса «Древний город Мирмекий» в районе Керчи. СБУ утверждает, что действия российских ученых привели к повреждению исторических объектов на сумму 200 миллионов гривен (около 4 миллионов евро).

Представители посольства России в Варшаве встретились с Бутягиным, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что польские власти осознают «абсурдность выдвинутых против ученого обвинений». В Эрмитаже задержание Бутягина не комментировали.

Александр Бутягин руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи, с 1999 года.

Обновление. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова дала более расширенный комментарий. По ее словам, Бутягина пригласили на чтение курса лекций по теме «Последний день Помпеи» в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде. В Польше его задержали на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. «Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в „уничтожении культурного наследия“ на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий», — добавил Захарова.

«Монастырь — это похлеще, чем воинская часть» В Херсонесе Таврическом уничтожена часть уникальных археологических объектов. Там строят «российскую Мекку» — прямо поверх древних памятников

