The Wall Street Journal: США перебросили в Карибское море дополнительные войска и самолеты

США на этой неделе перебросили в Карибский бассейн большое количество самолетов специальных операций ВВС, войска и оборудование, сообщила газета The Wall Street Journal 23 декабря.

По данным источников WSJ и систем слежения, 22 декабря в регион прибыли не менее 10 конвертопланов V-22 Osprey и грузовые самолеты C-17. На самолетах перевезли военный персонал и оборудование, заявил один их собеседников издания. Неясно, какие типы войск и оборудование перевозили самолеты.

Представитель Южного командования США, которое отвечает за военные действия США в Латинской Америке, отказался отвечать на вопросы о конкретных перемещениях войск. Он заявил, что «регулярная ротация оборудования и персонала на любых военных объектах — это стандартная практика».

Белый дом и Пентагон не ответили на запросы о комментариях.

США с начала осени накапливают войска в Карибском бассейне на фоне обострения отношений с Венесуэлой. В регионе находится флотилия военных кораблей, в том числе самый современный авианосец «Джеральд Форд» и пять эсминцев, авианосная ударная группа, группа морской пехоты, истребители, самолеты радиоэлектронной борьбы и спасательные вертолеты.

США несколько месяцев наносят удары по морским судам, которые, по заявлению американской стороны, занимаются перевозкой наркотиков и связаны с Венесуэлой. США также захватывают нефтяные танкеры, которые сотрудничают с Венесуэлой. Президент США Дональд Трамп неоднократно допускал, что Соединенные Штаты могут нанести удары по территории Венесуэлы.

Агентство Associated Press сообщило 23 декабря, что Россия с 19 декабря эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы. В МИД РФ это отрицают.

