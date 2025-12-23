Основатель сервиса iGooods Григорий Кунис рассказал, что у него украли бизнес. Его судили по делу о донатах ФБК, после чего он уехал из России

Сервис доставки продуктов iGooods перешел под контроль предпринимателя Романа Яворского, пока его основатель Григорий Кунис находился под арестом по делу о донатах ФБК.

Григорий Кунис, которому назначили штраф в 350 тысяч рублей по обвинению в донатах ФБК, покинул Россию в середине декабря и уехал в Литву. Там он дал интервью изданию «Слово защите», в котором рассказал, что потерял бизнес из-за своего уголовного дела. Новым владельцем, по словам Куниса, стал партнер, которого он привлек в бизнес незадолго до своего собственного ареста.

«Этот человек перевел весь бизнес на свои компании под предлогом, что сейчас все наши счета арестуют, что вот-вот мы просто потеряем наш бизнес», — сказал Кунис. По его словам, изначально он договорился с этим партнером о доле в 50%, но тот «решил, что он хочет все 100%, и он все увел».

Брат Григория Куниса Дмитрий, который был сооснователем сервиса, попытался поговорить с партнером, забравшим бизнес, но получил ответ: «Бизнесу ****** (конец), Григорий нас обманул, в связи со своей ситуацией все подпортил, поэтому никакого плана мы предоставлять не будем — и идите лесом». Под «ситуацией», как пояснил Кунис, имелось в виду его пребывание в СИЗО.

Имени предпринимателя Кунис в интервью не назвал, однако позже в комментарии «Фонтанке» рассказал, что это бизнесмен Роман Яворский. Издание поясняет, что Яворский — один из акционеров группы компаний «Дети», которая насчитывала порядка 200 магазинов под брендами «Дети» и «Здоровый малыш» и была одним из лидеров российского рынка детских товаров.

Григорий Кунис — петербургский бизнесмен. С 2003 по 2014 год он был издателем газеты «Мой район», а в 2015 году основал сервис по доставке продуктов iGooods. Кроме этого, Кунис — один из организаторов первого шествия «Бессмертного полка» в Петербурге.

В июле 2025 года Куниса задержали по подозрению в финансировании «экстремистской» организации из-за донатов ФБК и отправили в СИЗО. 8 декабря суд в Санкт-Петербурге назначил Кунису штраф в 350 тысяч рублей, хотя прокуратура запрашивала для бизнесмена шесть лет колонии. После этого прокуратура подала апелляцию, сочтя приговор несправедливым «вследствие чрезмерной мягкости наказания», и Кунис уехал из России.