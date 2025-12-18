«Я не стал искушать судьбу». Основатель igooods, оштрафованный по делу ФБК, покинул Россию. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким

Основатель сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис рассказал, что уехал из России после того, как прокуратура обжаловала его приговор по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией.

8 декабря суд в Санкт-Петербурге назначил Кунису штраф в 350 тысяч рублей, при этом прокуратура запрашивала для бизнесмена шесть лет колонии. По версии следствия, Кунис после объявления ФБК «экстремистской» организацией подписался на ежемесячные пожертвования фонду. Всего он перевел ФБК три с половиной тысячи рублей.

Кунис рассказал, что 12 декабря прокуратура подала апелляцию на приговор, посчитав его несправедливым, «вследствие чрезмерной мягкости наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного преступления». По мнению прокуратуры, чье заявление процитировал бизнесмен, назначенный судом штраф «не будет служить исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, оставит у него чувство безнаказанности».

«Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга (Стейнбек) и гигиена. Я не серчаю на нее. Ведь отпустила же. <…> Сейчас я в Вильнюсе. И чувствую себя в полной безопасности, чего давно не было у меня», — рассказал Кунис.

С 2003 по 2014 год Кунис владел газетой «Мой район», он входил в альянс независимых региональных издателей. Сервис по доставке продуктов igooods он основал в 2015 году. Куниса задержали в июле 2025 года, после чего отправили в СИЗО.