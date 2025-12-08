Основателю сервиса доставки продуктов igooods назначили штраф в 350 тысяч рублей по делу о донатах ФБК. Прокуратура запрашивала шесть лет колонии

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил основателя сервиса доставки продуктов igooods Григория Куниса к штрафу в 350 тысяч рублей по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

Суд назначил Кунису штраф в размере 500 тысяч рублей, но учитывая срок содержания бизнесмена под стражей, смягчил наказание до 350 тысяч рублей.

Прокуратура просила приговорить бизнесмена к шести годам колонии.

По версии следствия, Кунис после объявления ФБК «экстремистской» организацией подписался на ежемесячные пожертвования фонду. Всего Кунис перевел ФБК три с половиной тысячи рублей — по 500 рублей с 5 августа 2021-го по 5 февраля 2022 года.

Кунис признал вину. Он говорил, что переводил ФБК деньги, так как ему нравились антикоррупционные расследования. По его мнению, это «хорошая журналистская работа, без политической оценки».

С 2003 по 2014 год Кунис владел газетой «Мой район», он входил в альянс независимых региональных издателей. Сервис по доставке продуктов igooods он основал в 2015 году. Куниса задержали в июле 2025 года, после чего отправили в СИЗО.

Читайте также

В России завели уже больше 70 уголовных дел на тех, кто донатил ФБК после того, как их объявили «экстремистами». Что делать, если я тоже в зоне риска? Короткая (и не самая оптимистичная) инструкция «Медузы»

Читайте также

В России завели уже больше 70 уголовных дел на тех, кто донатил ФБК после того, как их объявили «экстремистами». Что делать, если я тоже в зоне риска? Короткая (и не самая оптимистичная) инструкция «Медузы»