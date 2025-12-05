Основателя сервиса доставки продуктов igooods попросили приговорить к шести годам колонии по делу о донатах ФБК

Прокуратура попросила приговорить к шести годам колонии основателя сервиса доставки продуктов igooods Григория Куниса по делу о финансировании ФБК, который объявлен в России «экстремистской» организацией (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента из зала Петроградского районного суда Петербурга.

По версии следствия, Кунис после объявления ФБК «экстремистской» организацией подписался на ежемесячные пожертвования фонду. Всего Кунис перевел ФБК три с половиной тысячи рублей — по 500 рублей с 5 августа 2021-го по 5 февраля 2022 года.

Кунис признал вину. Он заявил, что всегда «ориентировался на социально значимые проекты» и переводил ФБК деньги, так как ему нравились антикоррупционные расследования. По его мнению, это «хорошая журналистская работа, без политической оценки».

Григория Куниса задержали в конце июля 2025 года, после чего отправили в СИЗО.

С 2003 по 2014 год Кунис владел газетой «Мой район», он входил в альянс независимых региональных издателей. Сервис по доставке продуктов igooods он основал в 2015 году.