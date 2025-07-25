В Петербурге арестовали основателя сервиса доставки igooods по делу о донатах ФБК
Источник: Фонтанка
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал основателя сервиса доставки продуктов igooods Григория Куниса по делу о финансировании ФБК, который объявлен в России «экстремистской» организацией (часть 1 статьи 282.3 УК РФ), сообщила «Фонтанка».
В пресс-службе петербургских судов подтвердили арест предпринимателя.
По версии следствия, не позднее 5 февраля 2022 года он сделал донат ФБК на сумму 3500 рублей. 24 июля 2025 года Куниса задержали. Он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По информации издания 47news, в деле говорится о семи переводах по 500 рублей каждый.
«Закс.ру» передает, что Кунис признал вину.