Опубликовано предполагаемое письмо Эпштейна, отправленное через три дня после его смерти. В нем говорится, что Трамп «разделяет любовь к молодым девушкам»

Министерство юстиции США 23 декабря опубликовало новую серию документов, связанную с делом американского финансиста , которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

Всего ведомство опубликовало около 30 тысяч документов, среди них — судебные протоколы и электронные письма, связанные с делами против Эпштейна (многие отредактированы), а также документы, в которых упоминается президент США Дональд Трамп.

Министерство заявило, что некоторые из документов «содержат ложные и сенсационные заявления в адрес президента Трампа, которые были переданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года». «Чтобы было ясно: это необоснованные и ложные заявления, и если бы они имели хоть каплю достоверности, то, безусловно, уже были бы использованы против президента Трампа», — заявил Минюст.

Как пишет The Wall Street Journal, среди опубликованных документов оказалось письмо (.pdf), которое приписывают Эпштейну. Его отправили — врачу, отбывающему длительный срок тюремного заключения по делу о сексуализированном насилии над несовершеннолетними. Сотрудники тюрьмы получили письмо по почте в сентябре 2019 года, уже после смерти Эпштейна.

В письме, адресованном «L.N.», говорится:

Внимание. В следующем абзаце есть мат и оскорбительные высказывания.

Как ты уже знаешь, я выбрал «короткий путь» домой. Удачи! Нас объединяло одно… наша любовь и забота о молодых девушках и надежда на то, что они смогут полностью раскрыть свой потенциал.

Наш президент также разделяет нашу любовь к молодым, привлекательным девушкам. Когда мимо проходила юная красотка, он любил «хватать за пизду», а мы заканчиваем тем, что в тюремной столовой. Жизнь несправедлива.

Министерство юстиции сообщило, что «проверяет подлинность предполагаемого письма Джеффри Эпштейна Ларри Нассару». В ведомстве отметили, что почтовый штемпель на конверте относится к Вирджинии, а не к Нью-Йорку, где в то время находился Эпштейн. «На обратном адресе указана не та тюрьма, где содержался Эпштейн, и не указан его номер заключенного, который требуется для исходящей почты. Конверт был обработан через три дня после смерти Эпштейна», — заявили в министерстве.

Из других документов, опубликованных Минюстом, следует, что Дональд Трамп в 1990-е годы восемь раз летал на частном самолете Эпштейна, в том числе со своей женой и дочерью. Трамп заявил, что разорвал отношения с Эпштейном перед его арестом в 2006 году.

Дональд Трамп в конце ноября подписал закон, обязывающий министерство юстиции опубликовать все материалы по делу Джеффри Эпштейна. Первую часть материалов опубликовали в прошлую пятницу, 19 ноября, Минюст выложил 13 тысяч отредактированных файлов.

Вторая часть материалов появилась на сайте Минюста 22 декабря, но спустя несколько часов файлы удалили. Минюст заявил, что «злоумышленники получили несанкционированный доступ к закрытому веб-сайту министерства, где юристы просматривали документы, связанные с Эпштейном, чтобы перед официальной публикацией внести правки для защиты жертв». Отредактированные материалы опубликовали 23 декабря.

