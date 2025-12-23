В Таганский суд Москвы подан административный иск от группы россиян к Роскомнадзору и Минцифры с требованием отменить блокировку звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram, сообщает РБК.

Исковое заявление от 42 человек поступило в суд 23 декабря, карточка дела на сайте суда пока не опубликована.

Как пишет издание, ознакомившееся с текстом заявления, истцы требуют признать незаконными действия РКН по ограничению звонков в мессенджерах, поскольку это нарушает конституционные права граждан — в том числе свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.

Также в иске приводятся данные Центробанка РФ о том, что основными каналами для совершения мошенничеств становятся вовсе не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС. Истцы утверждают, что существуют альтернативные способы защиты от мошенничеств, не требующие ограничения прав граждан. В частности, они указывают на возможность опциональной блокировки интернет-трафика мессенджера пользователями, которые хотят ее включить сами.

В Роскомнадзоре и Минцифры иск пока никак не комментировали.

Роскомнадзор блокирует звонки через WhatsApp и Telegram с августа 2025 года. Ведомство утверждает, что эти мессенджеры используются для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

22 декабря, когда пользователи из России вновь жаловались на массовые сбои в работе WhatsApp, Роскомнадзор заявлял, что продолжает последовательно вводить ограничительные меры против мессенджера и готов его заблокировать полностью, если компания не выполнит требования российского законодательства. В мессенджере ответили, что «полны решимости бороться за своих пользователей» в России.

