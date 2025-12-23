Гарри Каспарова заочно арестовали в московском суде по делу о призывах к терроризму

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова по делу о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК), следует из карточки на сайте.

Заседание прошло 22 декабря. Ходатайство о заключении Каспарова под стражу, которое удовлетворил суд, запрещено к публикации. Суть дела неизвестна.

Максимальное наказание по предъявленной Каспарову части статьи составляет от пяти до семи лет лишения свободы.

Каспаров уже заочно арестован в России — такое решение вынес в апреле 2024 года Сыктывкарский городской суд в Коми по делу о создании «террористического сообщества». Вместе с ним заочно были арестованы также cооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков и бывшая экоактивистка Евгения Чирикова. Всем четверым вменили также финансирование «террористической деятельности» и публичные призывы к терроризму. Дело было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Республике Коми.

В марте 2024 года Каспарова внесли в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг. У его фамилии стоит звездочка, означающая возбужденное против него по «террористической» статье уголовное дело.

