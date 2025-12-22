WSJ: российских военных, вернувшихся из украинского плена, допрашивают в течение месяца. Часть из них затем отправляют обратно на фронт

Российских военнослужащих, которых возвращают из украинского плена в рамках обменов, изолируют от родственников на срок до месяца и допрашивают сотрудники ФСБ, военной прокуратуры и Следственного комитета. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Допрашивая военных, прибывших из плена, силовики пытаются найти признаки госизмены или сотрудничества с Украиной.

Как утверждает WSJ, после допросов большинство военных отправляют в их военные части. Некоторым из них не дают оружие, они занимаются уборкой и тренировками. Других, как говорится в публикации, отправляют обратно на фронт.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, вернувшихся из плена военных запрещается использовать на «действительной военной службе». WSJ ссылается на некий документ Минобороны, с которым ознакомились журналисты издания, из которого следует, что некоторые положения конвенции не распространяются на российских военнопленных, так как боевые действия еще продолжаются.

Газета приводит истории нескольких российских военных, вернувшихся из украинского плена. Один из них был освобожден в начале 2025 года (его имя издание не называет), рассказали его родственники. Военный позвонил семье и сообщил, что вернулся в Россию. Как утверждается в публикации, его несколько недель допрашивали российские спецслужбы, а затем отправили на фронт, где он пропал без вести.

Еще один военный рассказал, что ему после возвращения из плена не оказывали необходимой медицинской помощи и не разрешали увидеться с семьей. На фронт его не отправили, но сейчас он занимается «низкоквалифицированной работой или стоит в карауле».

В апреле 2025 года Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Сахалина Романа Иванишина. Его признали виновным по статьям о сдаче в плен, еще одной попытке сдачи в плен и дезертирстве. Иванишин оказался в армии в рамках мобилизации, он служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Донецкой области. Иванишин попал в украинский плен 10 июня 2023 года в районе села Степное под Волновахой. Он вернулся в Россию в январе 2024 года в составе группы из 248 российских военных, которых обменяли на пленных украинцев. В России Иванишин оказался под следствием. Это было первое известное уголовное дело о добровольной сдаче в плен ВСУ, по которому вынесли приговор, сообщал «Коммерсант». Соответствующая статья 352.1 появилась в Уголовном кодексе в 2022 году, вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Мосгорсуд в октябре нынешнего года приговорил к четырем годам колонии участника войны в Украине Павла Гугуева по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (статья 275.1 УК). Гугуев — бывший заключенный, осужденный за убийство, он провел 10 лет в заключении, после чего отправился из колонии на войну в Украине, где попал в плен. В плену Гугуев дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, и рассказал о больших потерях среди российских военных. Позднее Гугуева обменяли. Уже находясь в России в военной части, он дал второе интервью Карпенко.

Читайте также

В России создали систему тюрем и СИЗО, где держат и пытают пленных украинцев Одна из таких пыточных находится в ИК-10 в Мордовии. Вот что рассказали о ней бывшие заключенные

Читайте также

В России создали систему тюрем и СИЗО, где держат и пытают пленных украинцев Одна из таких пыточных находится в ИК-10 в Мордовии. Вот что рассказали о ней бывшие заключенные