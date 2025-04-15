В России вынесли первый приговор о добровольной сдаче в плен ВСУ. Младшему сержанту Роману Иванишину дали 15 лет колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Сахалина Романа Иванишина. Его признали виновным по статьям о сдаче в плен, еще одной попытке сдачи в плен и дезертирстве, сообщила 15 апреля газета «Коммерсант», ссылаясь на источник. По решению суда Иванишина лишили воинского звания младший сержант.

Государственный обвинитель в ходе прений сторон просил назначить Иванишину 16 лет лишения свободы. Защита, в свою очередь, просила оправдать подсудимого, настаивая на том, что инкриминируемые ему преступления не доказаны. Иванишин не признал вину.

Роман Иванишин — горный мастер из Сахалина. Он оказался в армии в рамках мобилизации. Служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Донецкой области Украины. Иванишин попал в украинский плен 10 июня 2023 года в районе села Степное под Волновахой, рассказывал сам военный на видеозаписи, распространенной в интернете, писал «Коммерсант». В том же видео Иванишин выступал против войны и призывал других российских военных бежать из своих частей.

Иванишин вернулся в Россию в январе 2024 года в составе группы из 248 российских военных, которых обменяли на пленных украинцев. В России Иванишин оказался под следствием. Первоначально военный суд в Южно-Сахалинске отказался рассматривать его дело, отправив материалы в Москву, но их вернули на Дальний Восток.

Судебный процесс над Иванишиным начался 17 марта, разбирательство заняло около 15 заседаний. Как отмечает издание, фабула обвинения и тезисы защиты не раскрывались.

Это первое известное уголовное дело о добровольной сдаче в плен ВСУ, по которому вынесли приговор, сообщил «Коммерсант». Соответствующая статья 352.1 появилась в Уголовном кодексе в 2022 году, вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.