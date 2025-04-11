Для фигуранта первого в России уголовного дела о добровольной сдаче в плен ВСУ запросили 16 лет колонии

Гособвинение попросило приговорить к 16 годам колонии строгого режима российского военнослужащего Романа Иванишина по делу о добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил «Коммерсант».

Рассмотрение дела проходило в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде. Иванишин — бывший военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Его обвиняют в добровольной сдаче в плен (статья 352.1 УК), в покушении на аналогичное преступление (часть 1 статьи 30, статья 352.1 УК) и дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК).

Иванишин работал горным мастером на Сахалине, в армии он оказался по мобилизации. После недолгой подготовки его подразделение отправили в самопровозглашенную Донецкую народную республику. «Коммерсант» пишет, что в интернете опубликована видеозапись, на которой военный рассказывает о том, что 10 июня 2023 года попал в плен ВСУ в районе села Степное, выступил против « » и призвал других военных к побегу. Следствие утверждает, что Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ, один раз ему это удалось.

В январе 2024 года в составе группы из 248 российских военных Иванишина обменяли на пленных украинских солдат. После возвращения в Россию Иванишин оказался под следствием.

Иванишин вину не признал. Защита утверждала, что инкриминируемые ему преступления не доказаны.

«Коммерсант» называл дело Иванишина первым уголовным делом в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен в ходе полномасштабной российско-украинской войны.

В апреле 2024 года «Медиазона» обнаружила карточку дела военнослужащего, которого обвинили в добровольной сдаче в плен. Решение об аресте вынес нижестоящий Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. «Медиазона» называла это дело первым известным случаем применения статьи о сдаче в плен, введенной в уголовный кодекс после начала мобилизации в сентябре 2022 года. На сайте суда не было информации об имени военного, но вероятно, речь шла именно об Иванишине.