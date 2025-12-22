«Разведка делает ошибочные выводы». Кремль отрицает, что Путин хочет завоевать всю Украину (и еще часть Европы)

Выводы американской разведки о том, что Владимир Путин стремится завоевать всю Украину и вернуть территории в Европе, которые ранее входили в состав СССР, не соответствуют действительности, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал на брифинге для прессы публикацию агентства Reuters, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что Путин, несмотря на переговоры по «мирному плану», не отказывается от захватнических планов в Украине и Европе. Эти предположения собеседники агентства основывали на докладах разведки США, последний из которых датируется концом сентября 2025 года.

«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности», — цитирует ТАСС слова Пескова.

Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения с Украиной, но при условии выполнения требований Москвы. Он также вновь назвал «чушью» предположения о том, что Россия планирует «специальные военные операции» против Европы. «Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си».

О чем еще говорил Путин на прямой линии

Чтобы не было войны, к нам надо относиться с уважением. «Иноагентов» никто не сажает. Интернет отключают из-за дронов Это главные тезисы из четырехчасового выступления Путина. Часто они вызывают сомнения, а еще чаще — это просто неправда

