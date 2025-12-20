Разведка США: Путин не отказался от идеи завоевания всей Украины

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему ставит своей целью захват всей территории Украины, а также установление контроля над частями Европы, ранее входившими в состав СССР, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с данными американской разведки.

Последний доклад разведки, который упоминали собеседники агентства, датируется концом сентября 2025 года.

Выводы американской разведки остаются неизменными с начала полномасштабной войны и в значительной степени совпадают с мнением европейских спецслужб о том, что глава Кремля стремится захватить всю Украину и территории бывших стран советского блока, включая членов НАТО.

«Разведданные всегда указывали на то, что Путину нужно больше. Европейцы в этом убеждены. Поляки — абсолютно убеждены. Страны Балтии считают, что они будут следующими [после Украины]», — заявил в беседе с Reuters член комитета палаты представителей США по разведке Майк Куигли.

Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения с Украиной, но при условии выполнения требований Москвы. Он также вновь назвал «чушью» предположения о том, что Россия планирует «специальные военные операции» против Европы. «Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си».

Что еще говорил Путин на прямой линии

Чтобы не было войны, к нам надо относиться с уважением. «Иноагентов» никто не сажает. Интернет отключают из-за дронов Это главные тезисы из четырехчасового выступления Путина. Часто они вызывают сомнения, а еще чаще — это просто неправда

