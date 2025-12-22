Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана из-за убийства таджикского школьника в Подмосковье. И пообещал наказать виновных

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с убийством десятилетнего Кобилджона Алиева в подмосковной школе.

«Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме, — сказал президент РФ на двусторонной встрече с Рахмоном в рамках неформального саммита СНГ в Петербурге. — Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика».

16 декабря девятиклассник Тимофей К. пришел с ножом в свою школу в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья и напал на учеников. Он ранил охранника и убил 10-летнего Кобилджона Алиева. Как сообщалось, во время нападения Тимофей К. спрашивал детей в школе, кто они по национальности. На подростке была экипировка с надписями, отсылающими к массовым убийствам. Девятикласснику предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство. Суд его арестовал.

