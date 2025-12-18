The Guardian: российская разведка организовала кампанию по запугиванию бельгийских политиков и руководителей Euroclear, чтобы заблокировать использование замороженных активов РФ

Российская разведка организовала кампанию запугивания бельгийских политиков и высокопоставленных руководителей финансовых организаций, чтобы заблокировать использование замороженных активов Центробанка РФ для Украины, пишет Guardian со ссылкой на данные европейских спецслужб.

По информации спецслужб, кампания была нацелена на руководителей страны и ключевых фигур Euroclear — бельгийского депозитария, в котором хранится большая часть замороженных активов России. Угрозы, в частности, получала генеральный директор Euroclear Валери Урбен.

Собеседники The Guardian среди европейских чиновников считают, что ответственность за кампанию несет российская военная разведка (ГРУ), не уточняя, на чем основываются такие выводы. Никаких деталей о том, в чем заключалась кампания запугивания, в публикации не приводится.

В Euroclear от комментариев отказались. «Любые потенциальные угрозы рассматриваются в первоочередном порядке и тщательно расследуются, в том числе при соответствующей поддержке властей», — заявил представитель депозитария.

В марте 2025 года издания EUobserver, De Morgen, Humo и Le Monde в совместном расследовании писали, что Euroclear заключила контракт с французской частной охранной компанией Amarante для защиты своего генерального директора Валери Урбен и семи других членов исполнительного совета.

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. В начале сентября 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного кредита» для Украины в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов — с погашением после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ущерб. Однако против этого плана выступает Бельгия, опасаясь юридической ответственности и судебных исков.

К призывам Бельгии искать альтернативу схеме кредитования Украины на 210 миллиардов евро за счет замороженных российских активов присоединились еще три страны — Италия, Болгария и Мальта. В их заявлении говорилось, что они поддерживают бессрочную заморозку российских активов (такое решение Евросоюз уже принял), однако этот шаг не должен «предвосхищать» возможное использование средств для поддержки военных усилий Киева.

