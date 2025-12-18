Секс-просветительницу и ЛГБТК-активистку Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам лишения свободы

Хорошевский районный суд Москвы объявил секс-просветительницу и ЛГБТК-активистку Сашу Казанцеву виновной в распространении «фейков» об армии, неисполнении обязанностей «иноагента» обязанностей и склонении к участию в «экстремистской организации».

Казанцева заочно приговорена к девяти годам колонии общего режима, объявила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Назначенное судом наказание, отмечает Sotavision, соответствует запрошенному прокуратурой.

Поводом для дела о «фейках» об армии стали публикации Казанцевой в соцсетях в феврале 2025 года, заявила прокуратура. Также на активистку в течение года были составлены два административных протокола о «неисполнении обязанностей иноагента» (ей присвоили такой статус в РФ феврале 2023 года), что повлекло за собой уголовное преследование.

Также, являясь сторонником идеологии движения, деятельность которого запрещена решением Верховного суда Российской Федерации и которое признано экстремистским, с декабря 2023 года по мая 2025 года стала участвовать в нем, систематически совершая действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности ячейки международного общественного движения и вовлечение в него неограниченного круга лиц.

Название «запрещенного в России движения» прокуратура Москвы не упоминает. Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ».

Саша Казанцева, в числе прочего, ведет просветительский телеграм-канал «Помыла руки» и написала книгу «Сам секс. Как обсуждать, получать и доставлять удовольствие».

ЛГБТ-активистка была объявлена в розыск в России в марте 2025 года. По каким статьям возбуждено дело, в рамках которого объявили розыск, тогда не уточнялось. В сентябре 2025-го Хорошевский суд Москвы заочно арестовал активистку по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента». На слушаниях выяснилось, что в деле Казанцевой также фигурируют обвинения в распространении военных «фейков» в интернете и в склонении к участию в деятельности экстремистской организации. В октябре Казанцеву внесли в реестр «террористов и экстремистов».

