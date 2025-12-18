Эстония заявила, что пограничники ФСБ (на 20 минут) нарушили границу страны

Трое российских пограничников утром 17 декабря зашли на территорию Эстонии на востоке страны, сообщил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, пишет ERR.

По его словам, инцидент произошел в районе деревни Васкнарва. Там на реке Нарва расположен мол, большая часть которого находится на территории Эстонии, а меньшая — на территории России.

Около 10 утра в среду российские пограничники подплыли к молу на судне, сошли на берег, пешком прошли по молу, пересекли контрольную линию в направлении из России в Эстонию, после чего вернулись обратно к судну и уплыли к российскому берегу.

Всего, по словам властей Эстонии, российские пограничники провели на территории страны около 20 минут. Их мотивы неизвестны.

Эстонские пограничники заметили передвижения российских по камерам наблюдения и выслали несколько патрулей, но не успели задержать нарушителей. Мол обследовали.

«Прямой угрозы безопасности из этого не возникло, однако PPA (Департамент полиции и погранохраны Эстонии) существенно усилила свое присутствие и патрулирование», — сказал Таро. Он не смог ответить журналистам, можно ли считать случившееся российской провокацией.

18 декабря прошла встреча эстонских пограничников с представителями погранслужбы России по поводу случившегося. Российские пограничники не признали незаконное пересечение границы. В свою очередь министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ноту протеста.

Эстонские пограничники в мае 2025 года заявили, что российская сторона сняла половину световых буев, установленных на реке Нарва для обозначения судоходного пути. МИД Эстонии назвал это провокацией со стороны Москвы

