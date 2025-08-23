Государства НАТО обвиняют Россию в участившихся попытках глушения спутникового сигнала и подмены координат В Эстонии с помехами сталкиваются 85% (!) авиарейсов. Главное из материала Bloomberg

Государства НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса сталкиваются с резким ростом помех в радио- и спутниковой связи, пишет агентство Bloomberg. В участившихся сбоях они обвиняют Россию: страны Балтии напрямую связывают проблемы с размещением Москвой дополнительного оборудования для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи своих границ.

Навигационное противостояние продолжается с самого начала полномасштабной российско-украинской войны: еще в 2022 году в регионе Балтийского моря было зафиксировано масштабное глушение сигналов, в том числе системы спутниковой связи GPS, что оказало негативное влияние на воздушную и морскую навигацию.

«Медуза» уже рассказывала об этой борьбе

У самолетов во время рейсов над Балтикой все чаще происходят сбои в работе навигационных систем В глушении сигнала GPS обвиняют Россию

«Медуза» уже рассказывала об этой борьбе

У самолетов во время рейсов над Балтикой все чаще происходят сбои в работе навигационных систем В глушении сигнала GPS обвиняют Россию

Но в последние месяцы ситуация обострилась.

По оценке властей Эстонии, с перебоями в связи сегодня сталкиваются не менее 85% всех авиарейсов в стране. Кроме того, по их данным, резко выросло число случаев преднамеренной передачи ложных координат — такие подмены называются термином спуфинг.

Литва в июле обвинила Россию в кратном увеличении количества эпизодов глушения связи. По сравнению с 2024 годом число инцидентов подскочило в 22 (!) раза.

Все это создает угрозу безопасности не только гражданской авиации, но и всего региона, который стал форпостом нового «холодного» конфликта НАТО и России. Научный сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Яцек Тароцинский в комментарии Bloomberg назвал глушение и подмену сигналов «вызовом» Североатлантическому альянсу, который должен в ближайшее время решить, как реагировать на враждебные действия Кремля.

«Россия постоянно испытывает НАТО, анализируя наши военные и политические шаги [в ответ на усиление радиоэлектронной борьбы]», — отметил эксперт. По его словам, это лишь одно из направлений по «использованию разногласий между союзниками [по НАТО] и подрыву сплоченности альянса».

Чтобы сдержать российские усилия, страны Балтии активно используют механизм жалоб на Москву в международные организации. Так, 23 июня вместе с Финляндией они направили письмо Международному союзу электросвязи (МСЭ; подконтролен ООН), в котором информировали об усилении помех радионавигации со стороны РФ.

Те же страны вместе со Швецией и Польшей в начале июля пожаловались на российские средства радиоэлектронной борьбы в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО; также подконтрольна ООН). В своем обращении они описали нарушения со стороны РФ. И ИКАО согласился с доводами, признав Москву источником помех.

В ответном письме надзорный орган выразил «глубокую обеспокоенность» безопасностью полетов в регионе. И предупредил: если Россия за 30 дней не уведомит ИКАО о мерах, которые предприняла для устранения помех, ее действия будут считаться нарушением международного права. Примерно к тому же результату привело обращение в МСЭ: совет директоров союза потребовал от РФ немедленно прекратить создавать помехи странам-соседям.

Ответила ли на эти ультиматумы Москва, неизвестно. В министерстве связи Литвы Bloomberg сообщили, что нарушения продолжаются и что никакой информации о реакции Кремля на письмо ИКАО пока нет.

Государство, которое пренебрегает правилами МСЭ, согласно уставу организации может быть лишено права на выдачу новых разрешений на использование радиочастот. В литовском Минсвязи отметили, что на недавнем заседании МСЭ российские власти не отрицали сам факт глушения сигналов, но оправдывали эти действия «целями защиты национальной инфраструктуры».

Тем временем страны Балтии и их союзники предпринимают и другие шаги по противодействию помехам. Так, в июле в НАТО заявили, что глобальный навигационный спутник Galileo запустил новую систему противостояния спуфингу как ответ на ситуацию в чувствительных регионах, включая Балтийское море.

Проблема тем временем распространяется. «Сначала это сказывалось на авиации, а теперь помехи затрагивают также морские, судоходные и наземные вышки связи», — заявила в комментарии Bloomberg председатель Литовского управления связи Юрате Совиене.

Власти стран Балтии даже попросили граждан не запускать дроны вблизи границ с Россией из-за резкого роста числа случаев поддельных GPS-координат. «Если объект упадет с высоты нескольких сотен метров не там, где планировалось, он может ударить кого-нибудь по голове или упасть на чью-то машину», — заявил в июле министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Он оценил расходы правительства от таких помех в полмиллиона евро (582 тысячи долларов).

Коммерческие полеты в регионе остаются безопасными, заверяют власти затронутых проблемой стран. Но пилоты все чаще вынуждены переходить на альтернативные методы навигации.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщило Bloomberg , что помехи «значительно увеличивают» нагрузку на службы управления воздушным движением, поскольку пилотам приходится обращаться за помощью к радиолокационным системам из-за сбоев GPS.

В PANSA отметили, что помехи особенно заметны на северо-востоке страны, недалеко от границы с Литвой. Этот район включает Сувалкский коридор — пограничную зону протяженностью менее 100 километров, зажатую между Беларусью и Калининградом.

Что важно знать о Сувалкском коридоре

Никакого обострения из-за Калининграда (пока) не случилось. Но НАТО реально готовится к российской агрессии в Балтии. Какого сценария там ждут? 11 карточек

Российский эксклав в соседних странах нередко называют центром усилий Москвы по радиоэлектронной борьбе. Так, в письме в МСЭ власти Литвы называли четыре конкретных места в Калининградской области, где, по их сведениям, РФ установила дополнительное оборудование для глушения сигналов. А в середине августа проукраинский расследовательский проект Tochnyi публиковал спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлено строительство нового объекта радиоразведки.

В Эстонии и Латвии видят угрозу и в других российских регионах. Так, латвийские чиновники в августе сообщали, что дополнительные средства РЭБ Москва перебросила в Псковскую область. Также оборудование может быть размещено на военных кораблях ВМФ РФ в Балтийском море, считают в странах Балтии.

«Медуза» Фото на обложке: Boris Roessler / picture alliance / Getty Images