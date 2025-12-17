The New York Times: разработанные США и Европой гарантии безопасности включают размещение европейских сил в Украине

Гарантии безопасности для Украины, разработанные по итогам встреч в Берлине, предусматривают усиление ВСУ, размещение европейских сил на территории страны и расширение использования американской разведки, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным NYT, американские и европейские дипломаты, встречавшиеся с украинской делегацией в Берлине в течение двух дней 15–16 декабря, в основном одобрили гарантии безопасности, описанные в двух документах.

Один из них излагает общие принципы. По словам двух источников, речь в нем идет об гарантиях, аналогичных пятой статье устава НАТО.

Второй документ американские чиновники характеризуют как «операционный документ военного взаимодействия» (mil-to-mil). В нем описывается, как американские и европейские силы будут взаимодействовать с ВСУ, чтобы предотвратить возможные попытки вторжения. По словам собеседника NYT, документ «очень конкретно» описывает меры по сдерживанию новых вторжений.

Согласно документу, численность ВСУ планируется установить на «уровне мирного времени» в 800 тысяч военнослужащих. В ходе войны она выросла почти до 900 тысяч военных, отмечает NYT.

В документе также изложены подробности о формировании военного контингента под руководством Европы, который будет помогать Украине в обеспечении безопасности в воздухе и на море. Чиновники не сообщили, какие страны планируют разместить войска в Украине, но Владимир Зеленский заявил, что несколько государств уже дали такие обязательства в частном порядке. Эти силы должны базироваться в западной части Украины, вдали от линии прекращения огня, чтобы служить дополнительным сдерживающим фактором против любой будущей российской агрессии.

Также документ описывает, как США будут использовать свои разведывательные системы для контроля соблюдения перемирия и выявления действий России, направленных на повторное вторжение. В том числе планируется, что США будут выявлять попытки России организовать «операции под чужим флагом», которые могли бы дать Москве предлог для возобновления военных действий. Однако неясно, будут ли американские силы вмешиваться для защиты европейских войск в Украине в случае нападения на них, пишет NYT.

Планы по отправке европейского контингента для обеспечения безопасности Украины после войны обсуждаются западными союзниками Киева уже больше года. При этом Трамп исключал участие американских войск в обеспечении гарантий. Владимир Зеленский называл развертывание в стране иностранного контингента одним из лучших инструментов принуждения России к миру. В Москве неоднократно заявляли (в том числе и сам Владимир Путин), что присутствие войск стран НАТО в Украине неприемлемо.

