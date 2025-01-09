Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможное развертывание в стране иностранного контингента одним из лучших инструментов принуждения России к миру. Открывая встречу контактной группы по Украине на американской базе Рамштайн в Германии, он призвал союзников быть «более практичными» в этом вопросе.

Мы все понимаем — на сегодняшний день цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину — и сломать всех нас, и вас тоже. Поэтому наша цель — найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру.

Я считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем более практичными в том, чтобы сделать это возможным.

Зеленский добавил, что власти Украины «услышали сигналы из Великобритании» в поддержку этой идеи.

«Мы должны быть смелыми, и мы должны предлагать действительно сильные инструменты», — добавил он. В пример такого «инструмента» украинский лидер привел операцию ВСУ в Курской области, назвав ее «одной из крупнейших побед Украины за все время войны».

Многие российские угрозы и смелые заявления оказались блефом, особенно после того, как украинцы вошли в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем еще настойчивее работать над тем, чтобы подтолкнуть Россию к миру.

В ходе заседания Зеленский также призвал участников контактной группы заключить с Украиной соглашения по безопасности, инвестировать в производство украинских дронов и поставить все уже обещанные на саммите НАТО системы ПВО.

Возможность отправки иностранных военных в Украину обсуждается с 2024 года. Обсуждение этой темы активизировалось после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в начале декабря.

Reuters сообщал, что европейские страны обсуждают возможность отправки в Украину миротворческого контингента из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, который будет следить за выполнением условий мирного соглашения, если оно будет заключено.

Трамп, по информации Reuters, исключил участие американских войск в обеспечении гарантий в Украине и настоял на том, что это придется делать европейцам. По данным «Радио Свобода», пока обсуждение велось «только в отдельных столицах, а не на уровне НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря подтвердил, что обсуждал с европейскими лидерами возможность размещения миротворческой миссии в стране. По его словам, обсуждение продолжается, но есть позитивные сигналы от некоторых лидеров.

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