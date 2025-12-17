Совет директоров Warner Bros. отказался от 108 миллиардов долларов, которые предложил Paramount. Компания хочет завершить сделку с Netflix

Совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил предложение Paramount Skydance о покупке холдинга за 108,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Совет директоров призвал акционеров Warner Bros. не принимать предложение о продаже своих акций Paramount по цене 30 долларов за бумагу и не отказываться от сделки с Netflix.

Предложение Paramount остается действительным до 8 января 2026 года.

В письме совета директоров говорится, что Paramount постоянно вводила акционеров в заблуждение, а предложение компании связано с многочисленными и значительными рисками.

«Мы уверены, что слияние с Netflix представляет собой более выгодный и надежный путь для наших акционеров», — говорится в письме.

Paramount и Netflix несколько месяцев боролись за активы Warner Bros. 5 декабря Netflix объявил, что собирается выкупить киностудии Warner Bros. и стриминг HBO Max за 82,7 миллиарда долларов (по 27,75 доллара за акцию). В свою очередь, Paramount предлагает купить всю Warner Bros., включая кабельные телеканалы (CNN, TNT Sports и Discovery). 8 декабря стало известно, что Paramount Skydance предложила выкупить Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов по цене 30 долларов за акцию.

Президент США Дональд Трамп говорил, что сделка Netflix с Warner Bros. «может стать проблемой», поскольку у Netflix и так очень большая доля рынка. Отец главы Paramount Дэвида Эллисона — миллиардер и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон — имеет тесные связи с Белым домом. Paramount в попытках сорвать сделку Netflix и Warner Bros. привлекла финансирование из суверенных фондов стран Ближнего Востока и компании Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру — зятю Трампа.

Читайте также

Netflix собрался купить HBO — если это произойдет, изменится вся киноиндустрия Но есть одна проблема: кажется, Дональд Трамп против (ведь на канал претендовали его друзья). Вот что известно о самой громкой сделке этого года

Читайте также

Netflix собрался купить HBO — если это произойдет, изменится вся киноиндустрия Но есть одна проблема: кажется, Дональд Трамп против (ведь на канал претендовали его друзья). Вот что известно о самой громкой сделке этого года