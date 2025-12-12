Зеленский заявил, что Россия атаковала гражданское судно в порту Черноморска

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, повреждено гражданское судно в порту Черноморск, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине», — добавил украинский лидер.

Судя по фотографиям очевидцев, под удар попало судно, принадлежащее компании Cenk RoRo из Турции. Что именно перевозило судно, неизвестно.

Телеграм-канал «Политика Страны» утверждает, что на некоторых снимках видно, что на борту судна находились контейнеры компании «АКСА» — производителя дизельных, бензиновых и газовых генераторов и электростанций.

В порту Одессы, как сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, в результате российского удара поврежден грузовой кран, ранен один человек.

С конца ноября Украина атаковала в Черном море три танкера так называемого теневого флота России. После первый двух атак президент РФ Владимир Путин грозил новыми ударами, в том числе по судам союзников Киева, а также говорил, что может отрезать Украину от моря».

Последствия этих атак

Трамп разрешил Украине атаковать нефтяную инфраструктуру России. Но Киев пошел дальше и атаковал танкеры «теневого флота». Такого не ожидали даже в США

