США ввели санкции против шести танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть, и троих членов семьи Мадуро

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о новых санкциях против Венесуэлы.

Ограничения введены в отношении троих племянников жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес. Двое из них — Франки Флорес и Эфраин Антонио Кампо Флорес. Их называют «наркоплемянниками» после того, как в 2015 году они были арестованы на Гаити в ходе операции американского Управления по борьбе с наркотиками. В 2016 году обоих осудили на 18 лет тюрьмы, но в 2022-м при президентстве Джо Байдена освободили во время обмена заключенными с Венесуэлой. Санкции против них вводятся за участие в сделках, которые «существенно способствовали международному распространению незаконных наркотиков».

Третий племянник — Карлос Эрик Мальпика Флорес, которого обвиняют в причастности к коррупционному заговору в государственной нефтяной компании Венесуэлы. Он уже был под санкциями, но в 2022 году его вывели из-под ограничений, чтобы способствовать заключению соглашения с правительством Венесуэлы при Байдене — попытку которого Минфин назвал «провалившейся».

Также под санкции США попал бизнесмен Карретеро Наполитано, связанный с Николасом Мадуро и его семьей. В пресс-релизе Минфина США говорится, что Наполитано «заключал выгодные контракты с режимом Мадуро» и «содействовал поставкам нефтепродуктов от имени правительства Венесуэлы».

Кроме того, ограничения коснулись нескольких судоходных компаний и шести танкеров, которые, как считает Минфин США, перевозили венесуэльскую нефть и таким образом «применяли обманные и небезопасные методы судоходства и продолжают предоставлять финансовые ресурсы, поддерживающие коррумпированный наркотеррористический режим Мадуро».

Отношения США с Венесуэлой резко обострились во время второго президентского срока Трампа. Администрация Трампа не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. США отправили в Карибский бассейн свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители, а с сентября нанесли более 20 ударов по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики. В результате этих ударов погибли более 80 человек.

10 декабря Трамп объявил, что американские власти захватили у берегов Венесуэлы нефтяной танкер — «крупнейший из когда-либо захваченных». Позже выяснилось, что речь о танкере под названием Skipper. По данным источника The New York Times, его экипаж в основном состоит из россиян.

