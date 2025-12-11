Жители Петербурга пожаловались, что у них целый день не работает мобильный интернет

Жители Петербурга с утра 11 декабря жалуются на сбои в работе мобильного интернета, сообщают издания «Ротонда» и «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Согласно жалобам на сайте, массовые проблемы начались около 9 утра. Некоторые пользователи сообщали о сбоях и раньше.

Представители мобильных операторов заявили «Фонтанке», что проблемы не на их стороне. «Ротонда» пишет, что даже сайты из так называемого белого списка работают не у всех пользователей.

Петербуржцы также пожаловались на сбои в работе электронного дневника. В комитете по образованию города журналистам «Фонтанки» сказали, что с мобильных устройств электронный дневник может быть недоступен в связи с ограничениями в работе мобильного интернета «в период действия защитных мер».

С весны 2025 года власти регионов регулярно отключают мобильный интернет, объясняя это мерами безопасности в связи с атаками украинских дронов.

Рано утром 11 декабря власти соседней с Петербургом Ленинградской области объявляли об угрозе атаки беспилотников и возможном «понижении скорости мобильного интернета». Через пару часов губернатор региона Александр Дрозденко отчитался об отмене воздушной тревоги.

