«Невозможно никуда уехать, службы доставки недоступны, нельзя перевести деньги». В Петербурге второй день не работает мобильный интернет
Жители Санкт-Петербурга второй день жалуются на неработающий мобильный интернет. Как пишет «Фонтанка» утром 12 декабря, сбои в работе мобильного интернета сайт Downdetector фиксирует у всех крупных операторов связи, работающих в городе.
«МТС не работает, „Мегафон“, невозможно никуда уехать, службы доставки тоже недоступны. Только с Wi-Fi, который тоже периодически отключают. Из-за этого страдают работа и качество жизни», — пожаловался изданию один из жителей города.
«Второй день не работают банковские приложения, некоторые мессенджеры и приложения. Невозможно платить по СБП, перевести деньги. <…> „Мегафон“ отвечает, что это не их злодеяния, у них все норм», — сообщил другой читатель. Еще один житель Петербурга отметил, что если раньше у него не работал мобильный интернет в метро, то «теперь только в метро и ловит».
Комитет по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга в четверг, 11 декабря, заявлял, что временное ухудшение качества мобильной связи на территории Петербурга связано с мерами безопасности.
Читатели «Фонтанки» отмечают, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рано утром в четверг действительно объявлялось предупреждение об угрозе беспилотников, однако через несколько часов оно было снято, а работа мобильного интернета так и не была восстановлена.
В разных регионах России с весны 2025 года регулярно отключают мобильный интернет, объясняя это мерами безопасности при угрозе атаки украинских беспилотников. В некоторых регионах жители сталкиваются с отключением не только мобильного интернета, но и вообще мобильной связи — как, например, в Нижегородской области.
Осенью 2025 года в России появились так называеме белые списки — перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется даже во время отключения мобильного интернета. Списки пополняются раз в неделю. Система быстрых платежей, как и крупнейшие службы доставки, в «белые списки» включены.