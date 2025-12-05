Перейти к материалам

В России расширили «белый список» сайтов. В него попали Центробанк, кинотеатр Okko и охранная система «Цезарь Сателлит»

Источник: Минцифры

Министерство цифрового развития России расширило «белый список» сайтов — перечень сервисов и ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета «по соображениям безопасности».

Это уже третье обновление списка. На этот раз в него включены сайты:

  • Центробанка;
  • операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
  • платформы «Россия — страна возможностей»;
  • федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
  • газеты «Известия» и агентства ТАСС;
  • сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
  • охранной системы «Цезарь Сателлит»;
  • онлайн-кинотеатра Окко.

Минцифры утверждает, что список формируют «из наиболее популярных интернет-ресурсов России», а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

Ранее в список уже были включены государственные ресурсы, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», нескольких банков и мобильных операторов, крупные маркетплейсы, Rutube, «Кинопоиск» и сайт магазина «Магнит».

