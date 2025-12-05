В России расширили «белый список» сайтов. В него попали Центробанк, кинотеатр Okko и охранная система «Цезарь Сателлит»

Министерство цифрового развития России расширило «белый список» сайтов — перечень сервисов и ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета «по соображениям безопасности».

Это уже третье обновление списка. На этот раз в него включены сайты:

Центробанка;

операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;

платформы «Россия — страна возможностей»;

федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;

газеты «Известия» и агентства ТАСС;

сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;

охранной системы «Цезарь Сателлит»;

онлайн-кинотеатра Окко.

Минцифры утверждает, что список формируют «из наиболее популярных интернет-ресурсов России», а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

Ранее в список уже были включены государственные ресурсы, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», нескольких банков и мобильных операторов, крупные маркетплейсы, Rutube, «Кинопоиск» и сайт магазина «Магнит».

Читайте также

Как умирает интернет: карта шатдаунов. Мы подготовили ее совместно с проектом «На связи» Большинство россиян каждый день сталкиваются с отключениями. «Белые списки» становятся главным способом жесткой (и очень эффективной) фильтрации интернета

Читайте также

Как умирает интернет: карта шатдаунов. Мы подготовили ее совместно с проектом «На связи» Большинство россиян каждый день сталкиваются с отключениями. «Белые списки» становятся главным способом жесткой (и очень эффективной) фильтрации интернета