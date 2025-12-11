Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корино Мачадо приехала в Осло, тайно покинув Венесуэлу. Она появилась на публике впервые за год

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо, которую в октябре объявили лауреатом Нобелевской премии мира, приехала в Осло и вышла к сторонникам, ожидавшим ее у отеля.

Появившись на балконе отеля Grand Hotel, Мачадо махала рукой сторонникам, собравшимся внизу, и пела вместе с ними, а затем спустилась к ним и перелезла через ограждение, чтобы оказаться среди людей, пишет BBC News.

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в течение последних десяти лет запрещало Мачадо выезд из страны. Она покинула Венесуэлу тайно: на лодке отправилась на остров Кюрасао в Карибском море, и оттуда на частном самолете вылетела в Норвегию, рассказали источники The Wall Street Journal.

В Венесуэле до этого Мачадо провела почти год в укрытии, избегая ордера на арест. Приезд в Осло стал ее первым появлением на публике с января, отмечает BBC News. Тогда ее ненадолго задержали при выходе с митинга — за день до того, как Мадуро был приведен к присяге на новый срок.

Генеральный прокурор Венесуэлы в ноябре пригрозил объявить Мачадо беглянкой, если она попытается выехать из страны и поехать в Осло. В Венесуэле ее обвиняют в заговоре, разжигании ненависти и терроризме. В интервью BBC News она сказала, что безусловно планирует вернуться в Венесуэлу и понимает все риски. «Я буду там, где могу быть наиболее полезна для нашего дела. До недавнего времени я считала, что должна находиться в Венесуэле, а сегодня, ради нашего дела, я считаю, что должна быть в Осло», — добавила она.

Нобелевский институт не знал, где находится Мачадо и успеет ли она приехать в Осло к вручению премии. В итоге 10 декабря премию мира за нее получила ее дочь Ана Корина Соса. Трое детей Мачадо живут за пределами Венесуэлы. Она не видела их два года, и в Осло сможет встретиться с ними, пишет WSJ.

Лауреата Нобелевской премии мира объявили 10 октября. Награду присудили Марии Корино Мачадо «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Мачадо назвала премию «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу».

Мария Корино Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалась на пост президента. В 2024 году, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбирался на очередной срок, она была одним из лидеров протеста против правительства Мадуро и не признала результаты голосования.

