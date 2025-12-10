Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач стал Героем России

Бывший депутат Верховной рады Украины, а сейчас сенатор от Астраханской области Андрей Деркач получил звание Героя России.

Об этом стало известно на заседании Совета Федерации 10 декабря, где поздравляли всех сенаторов, имеющих это звание, пишет «Коммерсант».

Ранее о том, что у Деркача есть высшая государственная награда РФ, не сообщалось. При каких обстоятельствах и за какие заслуги его наградили, неизвестно.

Андрей Деркач был депутатом Верховной рады Украины с 1998 года. После начала полномасштабного вторжения войск РФ он уехал из Украины.

Служба безопасности Украины в июне 2022 года обвинила Деркача в работе на разведку России. Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году лишил Деркача гражданства, а Верховная рада — мандата. Деркач стал сенатором от Астраханской области в сентябре 2024 года.

Андрей Деркач фигурирует в уголовном деле о коррупции в компании «Энергоатом», по которому проходит соратник Зеленского Тимур Миндич, отмечают украинские СМИ. Деркач ранее возглавлял «Энергоатом».

