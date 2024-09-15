Бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач стал российским сенатором от Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил сенатором от региона бывшего депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача.

Андрею Деркачу 57 лет. Он — сын бывшего главы Службы безопасности Украины Леонида Деркача. С 1998 года Деркач младший был депутатом Верховной Рады.

После начала полномасштабной российско-украинской войны он уехал из Украины. В июне 2022 года СБУ обвинила Деркача в работе на российские спецслужбы, государственной измене и незаконном обогащении.

Он также попал в санкционные списки США за вмешательство в американские выборы. В 2019 году Деркач обнародовал аудиозаписи, которые якобы свидетельствовали о влиянии Джо Байдена (на тот момент бывшего вице-президента США) на Петра Порошенко (на тот момент бывшего президента Украины).

В январе 2023 года Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача гражданства, а Верховная Рада — депутатского мандата.