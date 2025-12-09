Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей и по картам «Мир»

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли поправки, которые позволят Росфинмониторингу получать информацию об операциях Национальной системы платежных карт ( , оператор карт «Мир») по банковским картам и через Систему быстрых платежей ( ), сообщает РБК.

Поправки дополняют «антиотмывочное» законодательство. Они определяют порядок взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК и вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Как отмечает «Коммерсант», Росфинмониторинг сможет получать информацию от Национальной системы платежных карт через личный кабинет, а НСПК, в свою очередь, не имеет права разглашать факт передачи этих данных.

Автор поправок — Росфинмониторинг. О том, что ведомство подготовило соответствующую инициативу, сообщалось в мае. Там утверждали, что поправки позволят сократить нагрузку на банки из-за уменьшения количества запросов от ведомства. Кроме того, Росфинмониторинг будет более оперативно получать запрашиваемые данные.

Сейчас данные об операциях россиян ведомство запрашивает у банков, которые жаловались на нагрузку, отмечает РБК. Теперь Росфинмониторинг будет получать такие сведения напрямую от НСПК, которая пока с ведомством не взаимодействовала.

Росфинмониторинг собирает и анализирует информацию о финансовых операциях, чтобы выявить и предотвратить возможные случаи финансовых нарушений, связанных с преступной деятельностью и терроризмом.

Летом в России начали действовать поправки в «антиотмывочное» законодательство, которые позволяют Росфинмониторингу блокировать подозрительные переводы в рамках борьбы с мошенничеством, а также при подозрении на отмывание нелегальных доходов и финансирование терроризма. Иногда под блокировку попадают и добросовестные клиенты. Даже в Банке России признали, что «перегнули палку» с такими блокировками.

Опрошенные РБК эксперты отмечали, что взаимодействие Росфинмониторинга и НСПК ускорит выявление сложных схем обналичивания, но также может повысить риски блокировок переводов по формальным поводам.

Росфинмониторинг также ведет список террористов и экстремистов. Люди, включенные в этот перечень, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета в России блокируют.

Чем грозит попадание в такой список

