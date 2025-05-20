Росфинмониторинг запросил доступ к данным Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, согласно которому ведомство получит доступ к данным Системы быстрых платежей ( ) и платежной системы «Мир», сообщает 20 мая ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Авторы законопроекта предлагают дать Росфинмониторингу право запрашивать у «Национальной системы платежных карт» ( ) информацию о транзакциях с использованием Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир», рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, принятие поправок позволит Росфинмониторингу быстрее проводить проверки в отношении переводов, совершаемых с использованием СБП и системы «Мир». «Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег», — сказал Груздев.

Росфинмониторинг собирает и анализирует информацию о финансовых операциях, чтобы выявить и предотвратить возможные случаи финансовых нарушений, связанных с преступной деятельностью и терроризмом. Ведомство ведет список «террористов и экстремистов», люди, включенные в перечень, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета в России блокируют.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил РБК в марте, что служба готовится самостоятельно блокировать банковские операции и карты в случае подозрений на мошенничество.

Что означает включение в список «террористов и экстремистов»

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