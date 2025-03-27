Росфинмониторинг готовится самостоятельно блокировать банковские карты в случае подозрений, что их используют мошенники для вывода денег

Росфинмониторинг готовится к тому, чтобы самостоятельно блокировать банковские операции и карты в случае подозрений на мошенничество, рассказал в интервью РБК замглавы службы Герман Негляд.

Он назвал «одной из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи», закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать операции до десяти дней при подозрениях на отмывание преступных доходов. Этот закон был принят в декабре 2024 года и вступает в силу 1 июня. «Сейчас мы готовимся к его запуску», — сказал Негляд.

Замглавы Росфинмониторинга уточнил, что меры будут касаться «не столько самих дропперов», которых он назвал «просто пехотой» — людьми, «до конца иногда не осознающими, что они помогают преступному миру». «Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы», — заявил он.

По словам Негляда, «массовых решений» о приостановлении банковских операций не ожидается. «Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой „кампанейщины“ не будет», — заверил Негляд.

Поправки в основной антиотмывочный закон, принятые в декабре 2024 года, в том числе расширили полномочия Росфинмониторинга в части противодействия финансированию экстремизма. Служба сможет требовать от банков приостановки операций при подозрениях в финансировании экстремистской деятельности или в отмывании денег.

В начале марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в банке обсуждают «разумное» ограничение количества карт, которые можно будет оформить на одного человека — в рамках борьбы с дропперами. «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — сказала Набиуллина.

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