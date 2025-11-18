Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банки «перегнули палку», блокируя счета клиентов в рамках борьбы с мошенничеством.

По словам Набиуллиной, количество жалоб на мошенничество «серьезно упало». «Надеюсь, это тенденция», — сказала глава Банка России в ходе конференции «Фокус на клиента».

«Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», — заявила Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы эту ситуацию с вами разруливали, первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — добавила она.

Российские федеральные законы позволяют банкам блокировать карты или переводы со счетов клиентов в рамках борьбы с мошенничеством, а также при подозрении на отмывание нелегальных доходов и финансирование терроризма. В ряде случаев под блокировку попадают и добросовестные клиенты.

В ноябре стало известно, что ЦБ собирается включить в обновленный перечень мошеннических признаков, при наличии которых проводится блокировка, и крупные переводы самому себе по СБП (Система быстрых платежей), предшествовавшие переводу третьему лицу. С 1 января 2026 года список мошеннических признаков, в котором сейчас шесть пунктов, будет расширен до 12 пунктов. Помимо крупных переводов самому себе через СБП в список, сообщал РБК, добавят, в числе прочего, смену номера телефона для входа в онлайн-банк и получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер.

Инструкция «Медузы»

Современные мошенники не только воруют деньги — из-за них вы можете попасть в тюрьму и даже умереть Прочитайте эту инструкцию — и расскажите об угрозе родственникам

Инструкция «Медузы»

Современные мошенники не только воруют деньги — из-за них вы можете попасть в тюрьму и даже умереть Прочитайте эту инструкцию — и расскажите об угрозе родственникам