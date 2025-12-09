Литва объявила режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров с контрабандой

Правительство Литвы приняло решение объявить режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров с контрабандой, которые, как предполагается, запускают со стороны Беларуси.

Режим ЧС, как было объявлено на заседании правительства 9 декабря, будет распространятся на всю страну. При этом, пишет Delfi, в правительстве подчеркнули, что он не доставит неудобств жителям, но позволит более эффективно привлекать силы и средства для обеспечения безопасности.

В рамках режима ЧС, в частности, предполагается привлекать военных к проверкам документов и автотранспорта, ограничению доступа на определенную территорию или организации запрета движения транспортных средств.

Решение объявить режим ЧС на всю страну в правительстве объяснили тем, что «организаторы незаконной деятельности приспосабливаются к мерам, принимаемым государством», и могут перенести свои операции, если режим ЧС ограничивается какой-то одной территорией.

Литва неоднократно сообщала о воздушных шарах с контрабандой в своем небе, утверждая, что их запускают с территории Беларуси, а власти соседней страны этому как минимум не препятствуют. Из-за воздушных шаров литовские аэропорты вынуждены были прерывать работу.

Литва в конце октября закрывала наземную границу с Беларусью. Из-за закрытия пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай в Беларуси застряли более тысячи грузовых фур из Литвы. Предполагалось, что эта мера, введенная из-за воздушных шаров с контрабандой, будет действовать до 30 ноября, но работу пограничных переходов решили возобновить раньше.