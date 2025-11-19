Литва снова открыла границу с Беларусью. Ее закрывали из-за воздушных шаров с контрабандой

Правительство Литвы приняло решение досрочно возобновить работу двух наземных пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью, закрытых 29 октября, сообщает LRT.

Поводом к закрытию границы стал запуск воздушных шаров с контрабандой со стороны Беларуси. Из-за их появления в воздушном пространстве Литвы власти несколько раз приостанавливали работу аэропортов Вильнюса и Каунаса. Предполагалось, что литовско-белорусская граница будет закрыта до 30 ноября.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что подготовка к открытию пунктов пропуска займет один день. Движение через них возобновится с 0:00 20 ноября. Она добавила, что в случае повышения уровня угрозы со стороны Беларуси граница будет закрыта снова.

Из-за закрытия пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай в Беларуси застряли более тысячи грузовых фур из Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что реакции белорусской стороны по поводу возвращения застрявших литовских фур пока не последовало.

«Ответа как такового пока нет… Нам нужно решать этот вопрос, но уже другими силами и другими средствами, — отметил министр. — По сути, белорусы приветствуют наше решение открыть границу».