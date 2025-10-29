Правительство Литвы приняло решение закрыть наземные пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью до 30 ноября.

В пункте пропуска Мядининкай предусмотрены исключения — через него в Литву будут пропускать дипломатов; граждан Евросоюза и стран НАТО; граждан, возвращающихся в Литву; тех, у кого есть литовский вид на жительство и едущих транзитом из Калининграда. Кроме того, погранслужба Литвы может принять решение о выдаче гуманитарного пропуска.

Поводом для закрытия границы стал запуск воздушных шаров с контрабандой со стороны Беларуси, продолжавшийся в течение последних дней. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала это «гибридной атакой».

«Эти изменения должны послать реальный сигнал нашему, как мы видим сегодня, не очень дружелюбному соседу, который не предпринимает никаких усилий для решения проблемы», — заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

В течение последних недель Литва четырежде приостанавливала работу аэропорта Вильнюса и один раз — Каунаса из-за воздушных шаров в своем воздушном пространстве. Также власти Литвы временно закрывали наземные пункты пропуска. 26 октября президент страны Гитанас Науседа предложил рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининградскую область.

Александр Лукашенко во вторник, 28 октября, назвал временное закрытие наземных пунктов пропуска на границе с Литвой «безумной аферой». «И повод придумали абсурдный. Воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», — сказал он (цитата по БелТА). Он добавил, что «если мы будем убеждены в том, что мы виноваты — мы извинимся».