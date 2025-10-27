Наземные пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе Литвы с Беларусью закрыты с 22:10 26 октября в связи с залетом воздушных шаров, сообщили в литовской пограничной службе.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович уточнил, что пункты пропуска на границе с Беларусью решено закрыть «на неопределенный срок» до принятия отдельного решения комиссией по национальной безопасности.

Из-за воздушных шаров со стороны Беларуси ночью также приостанавливал работу аэропорт Вильнюса — более чем на шесть часов. В 04:30 утра воздушное движение открылось. За это время 13 рейсов было отменено, 14 перенаправлено и 20 — задержано. Отмены и переносы затронули более семи тысяч пассажиров.

На неделе 20–26 октября аэропорт Вильнюса трижды приостанавливал работу из-за аэростатов с контрабандой, залетавших на территорию Литвы со стороны Беларуси. Власти также временно закрывали наземные пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью, однако к утру автомобили снова начинали пропускать.

Президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября предложил рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининградскую область, если шары с контрабандой со стороны Беларуси продолжат залетать в воздушное пространство страны. 28 октября Науседа созывает межведомственное совещание для обсуждения.