Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за воздушных шаров с контрабандой со стороны Беларуси. Литва трижды за неделю закрывала границу

Аэропорт Вильнюса в ночь на 26 октября во второй раз подряд за последние двое суток приостанавливал работу из-за метеозондов (так называются беспилотные аэростаты) в воздушном пространстве Литвы.

Движение самолетов было остановлено в 21:35 по местному времени и вновь открыто в 03:30, сообщили в аэропорту. Четыре рейса были отменены, еще семь перенаправлены, 14 — «затронуты другими изменениями».

Из-за подозрений в запуске метеозондов Литва на несколько часов закрыла пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Беларусью. Они были вновь открыты около двух часов ночи.

В течение последней недели Литва уже трижды закрывала наземную границу с Беларусью из-за подозрений в том, что с территории страны запускаются воздушные шары с контрабандными сигаретами. Из-за них также останавливается воздушное движение — в ночь на 25 октября на некоторое время закрывались аэропорты Вильнюса и Каунаса.