Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград из-за шаров с контрабандой, которые прилетают из Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград, если аэростаты с контрабандой со стороны Беларуси продолжат залетать в воздушное пространство страны.

Аэропорт Вильнюса уже трижды на этой неделе временно приостанавливал работу из-за воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые влетали в небо Литвы. В заявлении Науседы, которое цитирует его канцелярия, говорится, что президент расценивает эти инциденты и перебои в работе аэропортов «как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами».

В числе вариантов, которые необходимо рассмотреть — «долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград», говорится в заявлении Гитанаса Науседы.

Во вторник, 28 октября, президент Литвы созывает межведомственное совещание для обсуждения этих вопросов, пишет агентство BNS.