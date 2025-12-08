«Съезд народных депутатов» Ильи Пономарева объявили в России террористической организацией

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры и объявил движение «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической организацией, сообщает «Интрефакс».

Иск Генпрокуратуры поступил в суд в конце октября 2025 года. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

«Съезд народных депутатов» был создан бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым в 2022 году вскоре после начала российского вторжения в Украину. В 2023 году Генпрокуратура объявила организацию «нежелательной» в России.

В феврале 2025 года из-за создания движения против Пономарева возбудили уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. В ФСБ заявили, что «целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации». «Для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем Пономаревым организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений», — говорили в спецслужбе.