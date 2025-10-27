В Верховный суд РФ поступил иск с требованием объявить «Съезд народных депутатов» Ильи Пономарева «террористической организацией»

Политическое движение «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), созданное бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, потребовали объявить в России «террористической организацией». Соответствующий иск, сообщают ТАСС и «Интерфакс», зарегистрировал Верховный суд РФ.

Кто подал иск, российские агентства не уточняют. Ранее подобные иски, например, о признании «террористической организацией» американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), подавала Генпрокуратура РФ.

«Съезд народных депутатов» был создан Ильей Пономаревым в 2022 году. В 2023 году неправительственная организация «Съезд народных депутатов» была объявлена в России «нежелательной».

Создание «Съезда народных депутатов» стало поводом для одного из уголовных дел в отношении Пономарева. Об этом деле, возбужденном по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), а также об организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), стало известно в начале 2025 года. В рамках дела прошли обыски у соратников Пономарева.

Пономарев объявлен в России «иностранным агентом». В сентябре 2024 года его заочно приговорили к 10 годам заключения по обвинениям в «фейках» о российской армии и оправдании терроризма.