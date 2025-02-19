Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили дело о насильственном захвате власти. В девяти регионах проходят обыски

Обновление: В рамках дела, возбужденного против Ильи Пономарева, в девяти регионах РФ утром 19 февраля начались обыски у его соратников, объявили в ЦОС ФСБ.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев стал фигурантом нового уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дело на Пономарева возбудили по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), а также об организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела, заявили в ЦОС ФСБ, стало создание Пономаревым в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов».

«Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации, — заявили в ЦОС ФСБ. — Для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем Пономаревым организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенного в список организаций, признанных террористическими)».

Илья Пономарев был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В 2014 году он стал единственным российским депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма, и вскоре уехал из РФ. В 2019 году Пономарев сообщал о получении гражданства Украины. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Пономарев объявил о создании центра «российской вооруженной оппозиции».

Известно еще как минимум о двух уголовных делах против Пономарева. По одному из них — о «фейках» о российской армии и оправдании терроризма — Пономарева в сентябре 2024 года заочно приговорили к 10 годам заключения.

В феврале 2024 года ФСБ сообщила о еще одном деле в отношении Пономарева — по статьям УК о госизмене «в форме перехода на сторону противника», участии в террористической организации, публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ.

Как расследовали дела против Пономарева

В России прошли массовые обыски по делу о «фейках» про армию. Его завели на Илью Пономарева Силовики взломали квартиру доцента МГУ Михаила Лобанова, который с Пономаревым даже не знаком

Как расследовали дела против Пономарева

В России прошли массовые обыски по делу о «фейках» про армию. Его завели на Илью Пономарева Силовики взломали квартиру доцента МГУ Михаила Лобанова, который с Пономаревым даже не знаком