Глава Курской области объявил о прекращении ежемесячных выплат потерявшим имущество из-за войны
Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с нового года будут прекращены ежемесячные выплаты жителям региона, «потерявшим имущество в результате вторжения ВСУ».
В декабре жители, которым полагалась ежемесячная выплата в размере 65 тысяч рублей, получат ее в последний раз. Соответствующее решение, по словам главы области, было принято на совещании под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.
«Правительством России принято решение осуществить выплату за декабрь, а после перераспределить средства на другие меры поддержки для восстановления и развития Курской области: нужно дать новый импульс экономике региона», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Ежемесячная выплата потерявшим имущество, напомнил он, была введена в феврале после обращения к президенту РФ, в мае ее продлили до конца года. Всего, написал Хинштейн, на эти цели было выделено более 73 миллиардов рублей.
Из федерального бюджета, добавил он, в 2026 году по-прежнему будут выделяться средства на компенсацию аренды жилья и работу пунктов временного содержания для жителей Курской области. Кроме того, сообщил он, «граждане получат компенсации за утраченные из-за вторжения ВСУ автомобили».
«Рассчитываю, что вместе с правительством будем и дальше находить непростые, но столь необходимые людям решения», — написал Хинштейн.
В инициативной группе приграничного Кореневского района Курской области, сообщает «Дождь», заявили, что будут писать обращение к Хинштейну и Путину «о продлении выплат тем, кому они положены по закону».
Часть Курской области несколько месяцев находилась под контролем украинских военных, начавших наступление в августе 2024 года. Беженцы из приграничных районов Курской области, вынуждено оставившие свои дома из-за наступления ВСУ, неоднократно жаловались на проблемы с выплатами материальной помощи и выдачей сертификатов на покупку нового жилья. Переселенцы несколько раз устраивали стихийные митинги на центральной площади Курска, требуя поддержки от местных властей.