Жителям Курской области, лишившимся имущества в результате наступления ВСУ в регионе, будут выплачивать по 65 тысяч рублей ежемесячно. Такое поручение дал на совещании с правительством РФ Владимир Путин.

«На период до полного освобождения территорий Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по-среднему: по 65 тысяч рублей ежемесячно», — цитирует его слова «Интерфакс».

Эта сумма будет выплачиваться «дополнительно к тому, что сейчас люди получают», добавил президент РФ.

По словам Путина, выплата коснется более 112 тысяч человек.

Беженцы из приграничных районов Курской области, вынужденно оставившие свои дома из-за наступления ВСУ с августа 2024 года, неоднократно жаловались на проблемы с выплатами материальной помощи и выдачей сертификатов на покупку нового жилья. Переселенцы несколько раз устраивали стихийные митинги на центральной площади Курска, требуя поддержки от местных властей.

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