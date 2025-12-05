WSJ: европейские лидеры посоветовали Зеленскому не соглашаться на требования России без твердых гарантий безопасности со стороны США

Лидеры европейских стран, которые 1 декабря провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, посоветовали ему не соглашаться на требования России по мирному соглашению, пока не будет зафиксирована роль США в гарантиях безопасности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

В звонке участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры. По данным собеседников WSJ, Макрон заявил, что Вашингтону необходимо донести четкий сигнал — что он должен «подробно объяснить», как Украина будет защищена со стороны США.

Европейские лидеры настаивают на ключевой роли США в гарантиях безопасности, которые будут предложены Украине в рамках любой сделки.

О телефонном разговоре Зеленского с европейскими лидерами со ссылкой на его запись накануне рассказал немецкий Spiegel (как запись попала к журналистам — не уточняется). По данным Spiegel, в разговоре европейские лидеры выразили опасение, что США могут «предать» Украину в вопросе территорий, не дав ясности по гарантиям безопасности, а президент Финляндии Александр Стубб сказал, что «нельзя оставлять Украину и Владимира наедине с этими парнями», имея в виду переговорщиков Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые приезжали в Москву.

Несколько участников звонка подтвердили немецкому изданию, что разговор действительно состоялся. Двое из них заявили, что содержание беседы передано точно, но отказались подтвердить конкретные цитаты. В Париже отрицают, что Макрон говорил о возможном «предательстве» США. «Президент не выражался подобным образом», — заявили в Елисейском дворце.

