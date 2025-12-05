В отношении заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга возбудили новое уголовное дело — о «фейках» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК), сообщили в пресс-службе партии.

По информации партии, дело возбуждено следователем УМВД России по Псковской области Дмитрием Васильевым 3 декабря. Обвинение он предъявил Шлосбергу 4 декабря. Поводом для дела стал репост публикации в телеграм-канале, сделанный в феврале 2022 года. О чем шла речь в посте, не уточняется.

8 декабря у Шлосберга истекал полугодовой предельный срок домашнего ареста, допустимый по делу о «дискредитации» армии, отмечает «Яблоко». Под домашним арестом по этому делу он находится с июня.

Лев Шлосберг не признает вину. Заседание по избранию ему меры пресечения по этому делу состоится 5 декабря в Псковском городском суде.

У Шлосберга было уже два уголовных дела. Одно — по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента». По нему 5 ноября суд в Пскове приговорил Шлосберга к 420 часам обязательных работ. Второе — дело о повторной «дискредитации» армии. Поводом для преследования стала выложенная в «Одноклассниках» запись дебатов политика, на которых он отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной.

Шлосберг — один из немногих российских политиков, остающихся в России и при этом публично высказывающихся против войны. В июне 2023 года его объявили «иноагентом, а затем несколько раз штрафовали по административным статьям о «дискредитации» армии и неисполнении обязанностей «иноагента».

