Льва Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ по делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента»

Суд в Пскове приговорил политика Льва Шлосберга к 420 часам обязательных работ. Об этом сообщает псковское отделение «Яблока».

Шлосберга признали виновным по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Обвинение просило назначить ему 440 часов обязательных работ. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Политик не признал вину. Его защита намерена обжаловать приговор.

Шлосберг — один из немногих известных российских политиков, которые остаются в России и при этом публично высказываются против войны. Минюст объявил Шлосберга «иностранным агентом» в июне 2023 года. Политика несколько раз штрафовали по административным статьям о «дискредитации» армии и неисполнении обязанностей «иноагента».

С июня Шлосберг находится под домашним арестом по другому уголовному делу, возбужденному по статье о повторной «дискредитации» армии. Поводом для преследования стала выложенная в «Одноклассниках» запись его дебатов, на которых он отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня между РФ и Украиной.

