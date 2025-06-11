Льва Шлосберга отправили под домашний арест по делу о «дискредитации» армии Он открыто выступал против войны и до сих пор оставался на свободе в России

Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

Псковский городской суд отправил под домашний арест заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Его обвиняют в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Поводом для дела стали дебаты Шлосберга с историком Юрием Пивоваровым на ютьюб-канале «Живой гвоздь». По версии обвинения, «дискредитация» армии состояла в том, что Шлосберг выложил видео в социальных сетях. При этом в деле фигурирует не оригинальный ролик на YouTube, а копия, выложенная на странице в «Одноклассниках», к которой Шлосберг отношения не имеет.

Это уже второе дело против Шлосберга. Он находился под подпиской о невыезде с января 2025 года по делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (статья 330.1 УК) — то есть за то, что не помечал свои публикации плашкой с уведомлением, что он объявлен «иностранным агентом» (его включили в соответствующий перечень 16 июня 2023 года).

Ранее Шлосберга не раз штрафовали и по «иноагентской» статье 19.34 КоАП, и по «дискредитационной» 20.3.3, задерживали, проводили обыски у него дома, в псковском офисе «Яблока» и в редакции газеты «Псковская губерния», которую Шлосберг много лет возглавлял.

Лев Шлосберг — один из немногих российских политиков, кто выступает против войны и при этом остается в России. Его позиция с 2022 года была именно антивоенной: он всегда настаивал в первую очередь на прекращении боевых действий, оставляя на заднем плане вопросы вины в агрессии, справедливости, геополитики и тому подобного.

Об этом были и его дебаты с Юрием Пивоваровым, которые стали поводом для уголовного дела. Несколько упрощая, Пивоваров отстаивал позицию «исправления несправедливости»: Россия — агрессор, она должна быть наказана; Украина и ее союзники не должны уступать ее требованиям, потому что это будет означать, что агрессивная война — эффективный способ добиться своего на международной арене, и тогда войн станет больше.

Шлосберг же отстаивал позицию «минимизации ущерба»: катастрофа уже произошла; продолжение военных действий — это бóльшая угроза будущему миру, чем любой компромисс с режимом Владимира Путина, на который придется пойти, чтобы их остановить. Тем более что ни Украина, ни ее союзники, говорил Шлосберг, не имеют сил и не собираются воевать с Россией до ее разгрома и свержения Путина.

Шлосберг стал голосом «оставшихся» — россиян, которые не приняли агрессию в Украине, не смогли остановить ее и не смогли или не захотели покинуть страну (Шлосберг настаивает, что именно не захотел). Самые напряженные публичные дискуссии у него были даже не со сторонниками российской власти и войны, а с теми, кого он назвал «партией чужой крови», — политическими эмигрантами, которые «болеют» против России и «надеются вернуться за броней чужих танков». В особенности он упрекал таких людей в том, что они радовались «приходу боевых действий в Курскую область, жертвам среди военнослужащих и мирных граждан».

По уголовной статье о «дискредитации» армии Льву Шлосбергу грозит до пяти лет лишения свободы.

Предыдущее дело Шлосберга

На Льва Шлосберга завели уголовное дело. У него дома прошел обыск. Главное Поводом стало «неисполнение обязанностей иноагента»

Предыдущее дело Шлосберга

На Льва Шлосберга завели уголовное дело. У него дома прошел обыск. Главное Поводом стало «неисполнение обязанностей иноагента»

«Медуза»